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Коммерсантъ FM
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Продажи игристых вин в России выросли на 8,6% в 2024 году

Розничная продажа игристых вин в России в 2024 году увеличилась на 8,6% относительно 2023 года. Всего россияне купили 23,5 млн декалитров (дал) таких напитков, следует из статистики Росалкогольтабакконтроля, которую приводит «РИА Новости». Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) в рознице выросли на 4,4%, до 121,35 млн дал.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество виноградных вин, проданных в 2024 году, составило 57,112 млн дал, что на 1,2% больше, чем в 2023 году. Продажи плодовых спиртных напитков сократились на 26% и составили 9,39 млн дал. Третье место заняли ликерные вина: всего было продано 1,29 млн дал (+7,6%).

В категории крепкого алкоголя большую часть продаж обеспечила водка, россияне купили 76,21 млн дал спиртного напитка (+0,6%). На втором месте — ликеро-водочные изделия — 16,68 млн дал (+17,7%), далее идет коньяк, продажи которого выросли до 14,15 млн дал (+2,1%).

Общее количество проданного алкоголя уменьшилось на 1,1% относительно 2023 года и составило 226,9 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упали на 34,7% и составили 12,03 млн дал.

Ранее «Ъ» писал, что в 2024 году производство в России тихих вин выросло на 20,8%, до 36,2 млн дал. Ситуация в сегменте тихих вин кардинально поменялась в пользу российских компаний из-за повышения пошлин на импорт продукции из «недружественных» стран.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Вино тихо выросло».

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