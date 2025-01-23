Воронежский «Остров» оштрафован за гибель рыбы при возведении «дамбы» на Усманке

Новоусманский райсуд Воронежской области удовлетворил иск Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании с местного ООО «Остров» Александра Чурсина и Дмитрия Андреева 678 тыс. руб. в качестве ущерба за вред объектам животного мира при строительстве «дамбы» на реке Усманка в Новоусманском районе. Кроме того, компанию обязали рекультивировать нарушенные земли. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

По данным ведомства, общий ущерб объектам охраны окружающей среды составил 5,6 млн руб., в том числе вред почвам оценили в 3,8 млн, объектам животного мира — в 678 тыс. Также сотрудники министерства подсчитали, что ущерб от повреждения деревьев в районе плотины составляет 1,9 млн руб. Виновные в этом устанавливаются.

В ноябре прошлого года должностное лицо «Острова» оштрафовали на 500 тыс. руб. за строительство «дамбы» в границах памятника природы.

Проверка природоохранной прокуратуры и Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора показала, что в сентябре 2024-го «Остров» с помощью тяжелой техники снял слой почво-грунтов в районе береговой полосы и возвел насыпь, перегораживающую русло. Работы были выполнены с отступлением от проекта.

«Дамбу» построили по заказу девелоперской компании «Группа пятый сезон», решившей очистить старицу реки, на берегу которой строится элитный коттеджный поселок «Серебряный остров». Местные жители, обеспокоенные иссушением старицы Усмани и гибелью водной фауны, не стали дожидаться формального разрешения ситуации и вручную снесли часть насыпи, после чего вода из русла вернулась в старицу. Региональный министр экологии Наталья Ветер утверждает, что это помогло избежать «более серьезного вреда для экологии». Ситуацией заинтересовался воронежский СКР, который организовал проверку по признакам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ и халатности (ст. 246, ст. 293 УК РФ).

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова