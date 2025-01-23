Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку ко второму чтению законопроекта о местном самоуправлении (МСУ), позволяющую субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ. Регионы будут сами решать, сохранить двухуровневую систему МСУ (с сельскими и городскими поселениями) или перейти на одноуровневую. Руководитель краснодарского Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев говорит, что методы повышения качества управления используют на Кубани уже давно.

Григорий Киселев

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«Решение дать регионам право самостоятельно определять модель МСУ может нести позитивный характер по ряду факторов. В крупных и густонаселенных субъектах многоуровневая система вызывает некоторые бюрократические сложности. Жители таких регионов не раз отмечали, что для получения госуслуг им необходимо ехать в районные центры, которые могут находиться далеко. Несколько российских регионов в качестве эксперимента уже используют одноуровневую систему, и довольно успешно. Россия — большая страна, и каждый регион имеет свою специфику. Где-то вполне успешно работает многоуровневая система. Поэтому дать право субъектам самим выбирать модель МСУ — верное решение, которое долго и тщательно прорабатывалось.

Кстати говоря, в Краснодарском крае давно используют методы повышения качества управления. Речь идет о формировании муниципальных округов. Совсем недавно закончился переходной период при формировании трех пилотных муниципальных округов. Это значительно повысило эффективность качества управления и, как следствие, качество жизни местных жителей. При принятии решения Законодательное собрание Краснодарского края тщательно учитывало мнение горожан и депутатов. Вот яркий и позитивный пример того, как в регионе могут самостоятельно определять модель МСУ. Я думаю, что с принятием поправок на Кубани не будет ярких изменений. Система управления в регионе стальная и эффективная, нет смысла радикально ее менять».