«Парма» не смогла выйти в финал четырех

Баскетболисты «Пармы» в Перми во втором матче 1/ 4 финала Кубка страны крупно уступили БК «Химки». Итог поединка 75:94. Основное время завершилось с разницей + 12 в пользу гостей. Поскольку в первой встрече победу одержала пермский баскетбольный клуб, то команды сыграли дополнительную пятиминутку. По ее итогам подопечные Евгения Пашутина завершили выступление в Кубке России.

Следующий поединок «Парма» сыграет в чемпионате Единой лиги 28 января в Перми с БК «Уралмаш».