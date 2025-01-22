Прокуратура оспорит решение об отсрочке наказания экс-зампреду правительства

На решение Мотовилихинского райсуда, предоставившего отсрочку от отбывания наказания бывшему зампредседателя правительства Прикамья Елене Лопаевой, будет внесено апелляционное представление. Как сообщает 59.ру. со ссылкой на прокуратуру Пермского края, оно будет направлено 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Напомним, 15 января суд повторно рассмотрел ходатайство госпожи Лопаевой о предоставлении ей отсрочки от отбывания четырехлетнего срока в колонии общего режима. Оно было удовлетворено, отсрочка предоставлена до достижения 14-летнего возраста сыном Елены Лопаевой. 18 сентября прошлого года бывшая чиновница была осуждена за присвоение более 67 млн руб. фонда «Содействие XXI век». Помимо лишения свободы ее приговорили к штрафу в размере 500 тыс. руб. Своей вины госпожа Лопаева не признала. Апелляционная и кассационная инстанция судебный акт в части наказания оставили без изменений.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», рассмотрение апелляционного представления может пройти через месяц-полтора. Все это время Елена Лопаева будет находиться в СИЗО.