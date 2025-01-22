Фицо созвал заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности 23 января в связи с данными спецслужбы об угрозе государственного переворота с участием «иностранных экспертов» по аналогии с «цветными революциями» на Украине и в Грузии. По его утверждению, существуют планы свержения законных словацких властей путем уличных протестов и захвата административных зданий.

«Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников»,— сказал Роберт Фицо на пресс-конференции (цитата по Dennik N).

Сегодня, 22 января, три словацкие оппозиционные партии — «Прогрессивная Словакия», «Свобода и солидарность», «Христианско-демократическое движение» — повторно внесли в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Голосование, в ходе которого потребуются голоса 76 депутатов из 150, может пройти в течение семи дней.

Накануне оппозиция отозвала из парламента аналогичное предложение в знак протеста против решения Роберта Фицо провести тайное, а не открытое голосование. В качестве повода для вынесения вотума недоверия указывался ведущий к изоляции Словакии внешнеполитический курс правительства, а также контакты господина Фицо с президентом России Владимиром Путиным и отдаление от Евросоюза и НАТО.

Лусине Баласян