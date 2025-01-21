Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия правительству Роберта Фицо

Словацкая оппозиция отзывает предложение о вынесении вотума недоверия правительству действующего премьера Роберта Фицо, сообщил спикер словацкого парламента Петер Жига, его слова приводит Reuters.

Оппозиция пошла на этот шаг, поскольку Роберт Фицо принял решение провести тайное, а не открытое голосование. По словам спикера парламента, оппозиционные силы намерены в ближайшее время повторно внести предложение о вынесении вотума действующему премьеру.

Как сообщали словацкие СМИ, предложение созвать заседание по вопросу недоверия правительству Роберта Фицо на прошлой неделе внесли в парламент три оппозиционные партии: «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SAS), «Христианско-демократическое движение» (KDH). По их утверждению, внешнеполитический курс Роберта Фицо, нацеленный на сближение с Москвой, ведет к изоляции Словакии.

Ожидалось, что голосование по вынесению вотума пройдет в Национальном собрании Словакии сегодня, 21 января. Однако оппозиция опротестовала предложение премьера сделать заседание тайным и заявила, что вскоре выступит с новым предложением провести голосование по вотуму недоверия действующему правительству.

Анастасия Домбицкая