Оппозиция Словакии предложила вынести вотум недоверия Фицо

Оппозиционные партии Словакии планируют в ближайшие два дня внести в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо. По утверждению трех политических сил — партий «Прогрессивная Словакия» (PS), «Свобода и солидарность» (SAS), «Христианско-демократическое движение» (KDH),— вместо того, чтобы управлять страной, глава правительства «летает по миру, кланяясь диктаторам».

Среди главных поводов для критики оппозиция назвала контакты Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным и его поездку в Москву. «Он летает по миру, кланяясь диктаторам, наслаждаясь роскошью где-нибудь во Вьетнаме. Это оскорбляет наших соседей и партнеров. Он ушел из управления, которое должно состояться здесь, в Словакии»,— сказал глава «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка на пресс-конференции от лица всех представленных в парламенте оппозиционных партий (цитата по Aktuality).

На пресс-конференции также присутствовали председатели партии SAS и KDH Бранислав Грёлинг и Милан Майерский. По их словам, внешнеполитический курс Роберта Фицо и его правительства приводит к изоляции Словакии, в то время как она должна ориентироваться на сближение с Евросоюзом и НАТО. Михаил Шимечка заявил, что помимо 71 депутата от оппозиции недовольны сложившейся ситуацией как минимум четыре парламентария из правительственной коалиции (их имена он не назвал). Для вынесения вотума недоверия необходима поддержка не менее 76 депутатов из 150.

Роберт Фицо прибыл в Москву с необъявленным визитом 22 декабря 2024 года, чтобы урегулировать вопрос поставок российского газа, транзит которого через Украину прекратился 1 января 2025 года. Поездка состоялась на фоне падения рейтингов правящей партии Smer. Согласно опросу агентства AKO, «Прогрессивная Словакия» опережает ее по популярности, набирая 22,8% против 20,3% у политической силы действующего премьера.

О визите премьера Словакии в Россию — в материале «Ъ» «Роберт Фицо решил обозначиться».

Лусине Баласян