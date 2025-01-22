1/4 финала Australian Open
Мужчины. Брайан Шелтон (США, 21)—Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4). Янник Синнер Италия, 1)—Алекс Де Минаур (Австралия, 8) 6:3, 6:2, 6:1.
В пятницу в 1/2 финала встречаются: Александр Зверев (Германия 2)—Новак Джокович (Сербия, 7); Синнер—Шелтон.
Женщины. Мэдисон Кис (США, 19)—Элина Свитолина (Украина, 28) 3:6, 6:3, 6:4. Ига Швёнтек (Польша, 2)—Эмма Наварро (США, 8) 6:1, 6:2.
В четверг в 1/2 финала встречаются: Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Паула Бадоса (Испания, 11); Кис—Швёнтек.