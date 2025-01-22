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Коммерсантъ FM
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Росфинмониторинг внес в перечень террористов иноагентов Аскерова и Гозмана

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего участника телевизионной программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова и общественного деятеля Леонида Гозмана (оба объявлены Минюстом иноагентами).

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Ровшан Аскеров (признан иностранным агентом)

Ровшан Аскеров (признан иностранным агентом)

Фото: страница Ровшана Аскерова в соцсети / страница Ровшана Аскерова (признан иноагентом) в соцсети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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Ровшан Аскеров (признан иностранным агентом)

Фото: страница Ровшана Аскерова в соцсети / страница Ровшана Аскерова (признан иноагентом) в соцсети

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

11 июля Гагаринский райсуд Москвы заочно приговорил Леонида Гозмана (иноагент) к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о российских военных (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). ТАСС писал, что поводом для уголовного преследования политика стали публикации в его социальных сетях о начале военной операции на Украине. В конце мая 2022 года Басманный райсуд заочно арестовал Ровшана Аскерова (иноагент) по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) из-за поста о маршале Георгии Жукове.

В конце декабря 2024 года Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований, по которым лицо может быть внесено в перечень Росфинмониторинга. Сейчас в него могут быть внесены фигуранты дел, возбужденных по экстремистским или террористическим статьям. С 1 июня 2025 года в перечень могут вноситься также люди, осужденные по статьям об убийстве, хулиганстве, фейках про российскую армию и других деяниях (если они совершены по мотивам политической, национальной, расовой или религиозной ненависти).

Попадание в перечень Росфинмониторинга ограничивает финансовые операции: включенные в список лица могут ежемесячно тратить не более 10 тыс. руб. на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода.

Полина Мотызлевская

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