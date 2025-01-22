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Топ-менеджер «Т плюс», ранее работавший в Перми, покинул должность

Александр Вилесов, возглавлявший крупнейшую частную генкомпанию «Т Плюс» с апреля 2023 года, покинул свой пост. Как сообщает пресс-служба «Т плюс», гендиректором компании стал бывший замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Ранее о предстоящем назначении сообщил «КоммерсантЪ».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы «Т Плюс», Александр Вилесов продолжит работу в структурах акционеров компании. Ранее он работал в Перми на позиции замруководителя дивизиона КЭС Холдинга «Генерация Урала» по экономике и финансам. Кроме этого, занимал должность руководителя департамента экономики, управленческого учета и тарифообразования «Генерации Урала», а с 2006 по 2008 год занимал аналогичную должность в ОАО «ТГК-9».

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах России. Пермский филиал обеспечивает теплоснабжение более 7600 многоквартирных домов Прикамья.

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