Кубанский чиновник опроверг связь отставки со скандалом вокруг центра волонтеров

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин подтвердил «Газете.Ru», что уходит в отставку в феврале. По его словам, смена должности связана с формированием департамента молодежной политики в регионе. Публикации СМИ о связи его увольнения со скандалом в волонтерском центре господин Урайкин объяснил желанием журналистов «похайповать».

13 января СМИ распространили видео, на котором Сергей Урайкин кричит на волонтеров в центре спасения птиц, пострадавших от разлива мазута. На нем он ругается матом и спрашивает у присутствующих, все ли у них «в порядке с головой». Так он отреагировал на публикации волонтеров, в которой они рассказали о скором закрытии центра. После критики в его адрес господин Урайкин признал, что эмоционально высказался в адрес волонтеров, и связал это с напряжением на фоне ситуации. Вчера, 21 января, «ФедералПресс» сообщил, что из-за скандала чиновнику придется покинуть свой пост с 31 января.

В разговоре с «Газетой.Ru» Сергей Урайкин назвал публикацию «очередным фейком», уверяя, что уход с должности «никаким образом не связан» с ситуацией в волонтерском центре. По его словам, региональное правительство в соответствии с постановлением губернатора от ноября 2024 года формирует департамент молодежной политики. Формирование завершится 5 февраля. Какую должность он займет после создания департамента, будет решать руководство, пояснил чиновник. «Я еще работаю. Если никаких заявлений нет, на основании чего это сделано? На основании того, что есть информация? Всем хочется похайповать, ну хайпуете»,— сказал он.

О последствиях разлива мазута в Черном море — в интервью члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна «Ъ».

Полина Мотызлевская