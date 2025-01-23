Минприроды Пермского края получит полномочия по организации туризма на ООПТ

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края получит полномочия по организации туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Как рассказал заместитель руководителя регионального министерства Дмитрий Полшведкин на заседании комитета законодательного собрания по экономической политике, промышленности и налогам соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение краевого парламента в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полюд

Фото: telegram-канал Вишерского заповедник Полюд

Фото: telegram-канал Вишерского заповедник

Дмитрий Полшведкин добавил, что для исполнения новых полномочий нужно расширить штат как регионального министерства, так и его подведомственного учреждения - «Дирекции ООПТ Пермского края». Кроме организации туризма на ООПТ новые сотрудники будут осуществлять контрольно-надзорную деятельность в этой сфере, а также обеспечивать безопасность туристов.

Планируемое количество новых ставок господин Полшведкин не обозначил.