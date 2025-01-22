В Анапе установили личность пенсионерки, напавшей на незрячую девушку

Сотрудники полиции Анапы идентифицировали подозреваемую, совершившую нападение на девушку с собакой-поводырем. Участковые уполномоченные опрашивают 72-летнюю местную жительницу для выяснения всех обстоятельств конфликта, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 21 января. На одной из улиц Анапы местная жительница якобы оскорбила и применила физическую силу к девушке, передвигавшейся с собакой-поводырем. Очевидцы оказали помощь пострадавшей.

Правоохранители проводят проверку действий пенсионерки, видеозапись которых распространилась в социальных сетях. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям напавшей.

Краевой СКР также заинтересовался произошедшим. По поручению руководителя регионального следкома Андрея Маслова начата процессуальная проверка.

Анна Гречко