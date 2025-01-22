СКР заинтересовался нападением собаки на незрячую девушку в Анапе

Сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю проверяют информацию о конфликте с участием незрячей девушки с собакой-поводырем, произошедшем в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, инцидент произошел 21 января. На одной из городских улиц местная жительница якобы оскорбила и применила физическую силу к девушке, передвигавшейся с собакой-поводырем. Очевидцы вмешались и оказали помощь пострадавшей.

По поручению руководителя СКР по краю Андрея Маслова начата процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение.

Анна Гречко