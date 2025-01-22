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СКР заинтересовался нападением собаки на незрячую девушку в Анапе

Сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю проверяют информацию о конфликте с участием незрячей девушки с собакой-поводырем, произошедшем в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, инцидент произошел 21 января. На одной из городских улиц местная жительница якобы оскорбила и применила физическую силу к девушке, передвигавшейся с собакой-поводырем. Очевидцы вмешались и оказали помощь пострадавшей.

По поручению руководителя СКР по краю Андрея Маслова начата процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение.

Анна Гречко

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