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Полиция проверит нападение на жительницу Анапы с собакой-поводырем

В полицию Анапы поступило обращение о нападении на местную жительницу, гулявшую с собакой-поводырем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кубани.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительной информации, на девушку напала неизвестная со своей собакой без намордника.

В анонимных Telegram-каналах распространились сведения, что пострадавшая якобы является слабовидящей. Пользователи пишут, что девушка направлялась на учебу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко

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