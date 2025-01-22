Полиция проверит нападение на жительницу Анапы с собакой-поводырем

В полицию Анапы поступило обращение о нападении на местную жительницу, гулявшую с собакой-поводырем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительной информации, на девушку напала неизвестная со своей собакой без намордника.

В анонимных Telegram-каналах распространились сведения, что пострадавшая якобы является слабовидящей. Пользователи пишут, что девушка направлялась на учебу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко