За посещение природных достопримечательностей Прикамья в 2024 году туристы заплатили 5,5 млн рублей
За 2024 год туристы заплатили 5,5 млн руб. за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края. Об этом на заседании комитета законодательного собрания Прикамья по экономической политике, промышленности и налогам рассказал заместитель регионального министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Полшведкин. По его словам, в 2025 году ведомство рассчитывает собрать аналогичную сумму.
Фото: страница поселка Усьва в соцсети
Плата за посещение особо охраняемых природных территорий в размере 100 руб. с человека была введена в Прикамье в 2023 году. На данный момент плата установлена при посещении трех участков природного парка «Пермский» (Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камней Полюд и Колчимский. В начале 2025 года стало известно о том, что региональные власти хотят увеличить сбор за посещение природных достопримечательностей до 150 руб. с человека. Планируется также расширить список платных территорий, включив в него плато Кваркуш и геологический памятник «Ординская пещера».
Средства, поступившие в бюджет Пермского края от платы за посещение достопримечательностей, возвращаются ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» в виде субсидий на развитие туризма в природных территориях.