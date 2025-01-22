Росприроднадзор проверяет загоревшуюся нелегальную свалку на Московском шоссе

Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора проверяют крупную несанкционированную свалку в районе дома №473 на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, которая загорелась вечером 19 января. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несанкционированная свалка на Московском шоссе

Фото: Росприроднадзор Несанкционированная свалка на Московском шоссе

Фото: Росприроднадзор

Площадь захламленного участка превышает 8,8 тыс. кв. м. Специалисты Росприроднадзора намерены рассчитать вред, причиненный окружающей среде, чтобы в случае поимки организаторов обязать их компенсировать ущерб.

Эта нелегальная свалка строительных отходов существует с 2017 года и горит не впервые. Участок относится к землям лесного фонда Балахнинского межрайонного лесничества. Следить за территорией должен нижегородский минлесхоз. В 2023 году Росприроднадзор вынес министерству предостережение о недопустимости нарушения экологических требований, однако никаких мер принято не было.

Как писал «Ъ-Приволжье», 20 января площадь пожара составляла 200 кв. м. К вечеру 21 января очаги открытого горения были практически полностью ликвидированы.

Елена Ковалева