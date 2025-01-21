Открытое горение свалки на Московском шоссе почти полностью ликвидировано

Открытое горение несанкционированной свалки на Московском шоссе в Нижнем Новгороде практически полностью ликвидированы, сообщили в городском управлении ГО и ЧС. Бульдозеры засыпали очаги пожара грунтом и песком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О пожаре на свалке в районе поворота с Московского шоссе на улицу Федосеенко стало известно 19 января. Площадь пожара 20 января составила 200 кв.м. Во вторник там работали 31 человек и 26 единиц техники. В ночь на 22 января самосвалы будут завозить на свалку грунт.

Свалка строительных отходов в лесополосе существует с 2017 года и горит не впервые. В ноябре 2024 года власти установили там фотоловушки, которые за три недели зафиксировали десять случаев несанкционированного сброса мусора. Материалы направлены в правоохранительные органы.

Владимир Зубарев