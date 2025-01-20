Площадь пожара на свалке в районе Московского шоссе составила 200 кв. м

Площадь пожара на несанкционированной свалке в районе поворота с Московского шоссе на улицу Федосеенко в Нижнем Новгороде составила 200 кв.м., сообщили «Ъ-Приволжье» в администрации Московского района 20 января.

Пострадавших в результате происшествия нет. В ликвидации возгорания заняты шесть самосвалов и три погрузчика.

Накануне на свалке производили завоз грунта для прокладки дороги к месту возгорания. Также продолжается отсыпка землей очагов возгорания.

Как писал «Ъ-Приволжье», о свалке строительных отходов в лесополосе между Московским шоссе и выездом с улицы Федосеенко известно не первый год. По словам местных землепользователей, она начала образовываться примерно в 2017 году и горит уже не первый раз.

В ноябре 2024 года в областном минэкологии сообщали, что на въездах установили фотоловушки. За три недели осенью они зафиксировали 10 фактов сброса мусора, эти материалы направили в правоохранительные органы.

Галина Шамберина