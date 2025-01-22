Рябков: приход Трампа к власти открыл окно возможностей в отношениях РФ и США

Приход Дональда Трампа в Белый дом открыл небольшое окно возможностей для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в среду в Институте США и Канады РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома (Джо Байдена.— Ъ), на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС).

При этом в России ожидают, что новый период в отношениях между Москвой и Вашингтоном будет сопряжен с высокой непредсказуемостью, отметил замминистра. «Я думаю, что предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости, в том числе в широком смысле в международных отношениях и конкретно на площадке нашего диалога с Вашингтоном»,— сказал Сергей Рябков.

Осенью Дональд Трамп неоднократно высказывал готовность урегулировать российско-украинский конфликт за 24 часа. Республиканец ни разу не упомянул украинский кризис в своей инаугурационной речи, однако затронул тему Украины в ходе последовавшей за ней встречи с журналистами и выступления перед сторонниками на арене стадиона Capital One. Подтвердив готовность вступить в диалог с Владимиром Путиным, он пригрозил России «большими неприятностями» в случае, если найти решение не удастся.

Анастасия Домбицкая