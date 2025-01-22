ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов; четверо раненых

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 74 боеприпасов и 72 беспилотников. Пострадали четверо мирных жителей. Повреждены 21 частный дом и два многоквартирных (МКД), а также — восемь автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под удар ВСУ попали поселки Дубовое, Майский, Октябрьский, села Бессоновка, Красный Хутор, Отрадное, Репное, Таврово, Устинка, Черемошное, Ясные Зори, а также хутор Церковный. Населенные пункты атаковали с помощью четырех боеприпасов и 25 БПЛА. Пострадали три мирных жителя. Двоих мужчин положили в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. 11-летний ребенок после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно. Повреждены один МКД, пять частных домов, три надворных постройки, газовая труба, инвентарь на территории коммерческого объекта, линия электропередачи и пять автомобилей, один из которых сгорел.

В Борисовском районе с помощью трех снарядов обстреляли хутор Казачье-Рудченское. Последствий нет.

Над Валуйским округом сбили три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе село Борисовка атаковали двумя FPV-дронами. Повреждены два частных дома и автомобиль.

В Грайворонском округе под удар ВСУ с помощью 14 боеприпасов и 12 беспилотников попали поселок Горьковский, села Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший находится в городской больнице №2 Белгорода. Разрушения получили инфраструктурный объект связи и автомобиль.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка и Колотиловка обстреляли с помощью 27 боеприпасов и одного беспилотника. Последствий нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселки Ленинский, Маслова Пристань, Первомайский, села Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Балки и Мухин атаковали с помощью 26 боеприпасов и 29 беспилотников. Повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, автомобиль, автобусная остановка, линии газо- и электроснабжения.

Сутками ранее ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью 41 боеприпаса и 31 беспилотника. Пострадали три мирных жителя.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева