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обновлено 17:18

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

17:18. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

17:17. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью около 14:50 22 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

16:41. «В последнее время участились случаи обстрелов населенных пунктов Беловского района Курской области вооруженными формированиями Украины с применением РСЗО и беспилотных летательных аппаратов. Имеются случаи обстрелов кассетными боеприпасами, после которых остаются неразорвавшиеся боеприпасы»,— написал в своем Telegram-канале глава района Николай Волобуев и призвал граждан не возвращаться в муниципалитет до нормализации обстановки.

16:13. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

15:16. Восемь мигрантов подписали контракт с минобороны в середине января. Об этом рассказали в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону.

15:12. Дроны ВСУ продолжают удары по Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет. В районе города Шебекино одно из предприятий атаковано FPV-дроном: повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства. Еще одно предприятие подверглось удару беспилотника в селе Беленькое Борисовского района — повреждено оборудование. В селе Козинка Грайворонского округа два дрона обстреляли частное домовладение — в доме выбиты окна, а также полностью посечен припаркованный легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

14:57. Экипажи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с личным составом в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

14:18. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб региона.

14:15. Ракетная опасность объявлена в Курской области — региональный оперштаб.

14:03. С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 54 000 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

14:00. За минувшие сутки вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 390 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов. Об этом сообщили Минобороны РФ.

13:13. В Старооскольский геологоразведочный институт в Белгородской области поступило сообщение о подозрительном предмете в главном корпусе. Оперативные службы провели осмотр — взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом сообщил советник директора института и бывший глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.

12:19. По ходатайству главного военного следственного управления СКР под стражу заключен гражданин Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс, обвиняемый в теракте и наемничестве в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

11:06. Депутат Орловского облсовета Андрей Фролов отправился добровольцем на СВО. Политик рассказал, что прошел военную подготовку на полигоне, где в числе прочего изучал тактическую медицину. Об этом сообщили в департаменте промышленности и торговли региона.

10:16. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

10:12. РСЧС: идет обстрел белгородского Шебекина.

9:47. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 74 боеприпасов и 72 беспилотников. В результате пострадали четыре человека, разрушения получили 23 жилых помещения и восемь автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:30. РСЧС: в Белгородской области отбой ракетной опасности.

9:24. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — РСЧС.

8:34. Ночью в Курской области четыре раза вводился режим ракетной опасности, он действовал с 0:11 до 0:14, с 0:22 до 0:26, с 0:28 до 0:36, с 1:45 до 1:45. В Белгородской области дважды объявлялась опасности атаки БПЛА — с 0:12 до 0:17 и с 0:22 до 0:45.

7:16. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией восемь беспилотников, в том числе по одному над Воронежской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

0:50. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили над Воронежем беспилотник. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет. «Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился»,— рассказал губернатор Александр гусев в своем Telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 января

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