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Из ХМАО в Тюмень запустят девять новых авиарейсов в 2025 году

С января в аэропортах ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) появятся девять новых авиарейсов в Тюмень, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время прямой линии в социальных сетях. Такое решение приняли после анализа запросов жителей и трафика.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Есть и потребность сообщения с другими регионами нашей страны. Заявка была направлена в Росавиацию. По результатам мы не только сохраним все существующие рейсы, но где-то увеличим частоту, а где-то добавим новые маршруты»,— сказал глава Югры.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что авиакомпания Utair с 8 июня начала выполнять рейсы из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в столицу Чечни город Грозный. А авиакомпания Nordwind с 1 июня возобновила прямые рейсы из Тюмени в Сочи до аэропорта Адлер.

Ксения Тарских

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