В Windows 11 появился индикатор зарядки ноутбука в процентах

Американская корпорация Microsoft добавила в бета-версию операционной системы Windows 11 отображение текущего состояния батареи в ноутбуках в процентах. Ранее для того, чтобы узнать точный процент заряда, необходимо было наводить курсор на значок батареи на панели задач.

Улучшенный индикатор появился в предварительной версии Windows 11, доступной для участников программы Insider. Для его активации нужно включить функцию через настройки электропитания. Теперь процент заряда батареи отображается постоянно, без необходимости клика или наведения курсора на него. В будущем все пользователи Windows 11 смогут узнать уровень заряда ноутбука, просто посмотрев на индикатор.

Ранее в Windows появилась функция переноса файлов c iPhone на ПК. Также Microsoft добавила в бета-версию Windows 11 возможность запоминать открытые окна и вкладки и открывать их после перезагрузки ОС.

Евгений Федуненко