Уголовное дело экс-директора Бардымского центра культуры и досуга направлено в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора одного из муниципальных учреждений культуры Бардымского округа, обвиняемого в получении взятки. Расследование дела вело СУ СКР по Пермскому краю. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с июня 2022-го до июля 2023 года директор муниципального учреждения получил от руководителей фирм взятки в сумме более 120 тыс. руб. за продвижение интересов одного из организаторов концертных выступлений, а также за подтверждение заведомо ложных сведений о возможности приобретения билетов на культурно-массовое мероприятие. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога, а также наложен арест на его имущество.

По данным «Ъ-Прикамье», обвиняемым по этому уголовному делу проходит бывший директор МАУ «Бардымский центр культуры и досуга» Эльмарт Мавлютов.