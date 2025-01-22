Трамп призвал Си Цзиньпина посодействовать в украинском урегулировании

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 17 января просил помочь с урегулированием конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Да. Я сказал: нужно это урегулировать. Он немногое сделал на этом направлении. У него много власти. Как и у нас. Я сказал: надо это урегулировать»,— сказал господин Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 22 января (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп также заявил, что в «очень скором времени» стоит ожидать его контактов с президентом России Владимиром Путиным. На счет встречи с российским президентом он сказал, что готов с ним встретиться в любое время, когда тот пожелает.

О перспективах переговоров России и США читайте в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».