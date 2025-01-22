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Коммерсантъ FM
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Топ-5 регионов России по количеству регистраций и ликвидаций производителей одежды

Регион Регистрации новых юрлиц и ИП в 2023 году Ликвидации в 2023 году Прирост Регистрации новых юрлиц и ИП в 2024 году Ликвидации в 2024 году Прирост
Москва 736 438 298 662 498 164
Московская область 514 273 241 458 299 159
Ивановская область 477 149 328 440 273 167
Санкт-Петербург 269 201 68 262 208 54
Краснодарский край 177 136 41 220 155 65

Источник: «Контур.Фокус».

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