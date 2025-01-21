Общественник возмутился многомиллионными сбережениями бывшей самарской чиновницы

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился информацией о бывшей помощнице экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольге Серовой, руководившей региональной Корпорацией развития. Пенсионерка сняла в отделении банка ВТБ 350 млн руб. и $800 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства она передала неизвестным лицам. Таким образом, пожилая женщина стала жертвой мошенников.

Господин Бородин в своем Telegram-канале недоумевает, откуда у бывшей самарской чиновницы такие деньги.

Евгений Чернов