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Директор Ural Music Night сообщил о возможности переноса фестиваля в Нижний Тагил

Организаторы музыкального фестиваля Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге, не исключают возможности его переноса в другой город, в частности, в Нижний Тагил. Как сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург в эфире ОТВ, это связано с большими расходами с текущим уровнем инфляции.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, при общей инфляции 15-20% гонорары популярных артистов на фестивале Ural Music Night выросли на 50-100% по сравнению с прошлым годом, что затрудняет формирование списка хедлайнеров в этом году, и на сегодня бюджет фестиваля сформирован лишь на 33%.

В целом бюджет мероприятия этого года должен составить около 150-160 млн руб. — из этой суммы уже есть 40 млн руб. от Фонда президентских культурных инициатив. Господин Горенбург заявил, что если остальные средства не будут найдены, организаторы готовы сократить количество площадок и артистов, а также рассмотреть переезд в другой город, но этот вариант он назвал «экстремальным» и сообщил, что надеется на помощь правительства Свердловской области и спонсоров.

«Екатеринбург именно тот город, который самой своей структурой позволяет сделать такой фестиваль. К нам поступало очень много просьб экспортировать фестиваль в другие города. По многим причинам мы отказываемся. Но если уж совсем будет плохо, почему не экспортировать фестиваль в другие города Урала? Нижний Тагил. Великолепный город с великолепными традициями, с великолепными площадками, театрами»,— отметил Евгений Горенбург.

Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, также фестиваль в этом году дополнит «Ночь танца».

Ирина Пичурина

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