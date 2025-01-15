Фестиваль Ural Music Night пройдет 27 июня, его хедлайнером будет Бобунец

Ежегодный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») пройдет в ночь с 27 на 28 июня, сообщил на пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург. Традиционно фестиваль проходит с пятницы на субботу.

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Одним из хедлайнеров мероприятия станет бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. «Он подтвердил свое участие. Он даже отказался от других гастролей ради фестиваля»,— сообщил букинг-директор фестиваля Кирилл Турицын. Еще одним хейдлайнером объявлена суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова. О других звездах организаторы сообщат позже. Господин Горенбург признался, что «готовность сотрудничать с тем или иным артистом не всегда зависит от дирекции фестиваля».

По прогнозам организаторов, на фестивале ожидается не менее 350 тыс. зрителей, еще около 11 млн человек будут смотреть онлайн-трансляцию. Музыкальный фестиваль пройдет более чем на 100 площадках в Екатеринбурге.

По словам господина Горенбурга, на организацию фестиваля необходимо около 160 млн руб. Грант в размере 31 млн руб. уже получен от Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль Ural Music Night ежегодно проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В ночь с пятницы на субботу на организованных площадках в городе выступают музыканты в разных жанрах и направлениях. Вход на площадки бесплатный. Ранее на фестивале в качестве хедлайнеров выступали Валерий Сюткин, IOWA, TherrMaitz, Максим Свобода, МакSим и другие. В прошлом году его посетили более 380 тыс. человек.

Полина Щуцкая