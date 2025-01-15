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Фестиваль Ural Music Night дополнит «Ночь танца»

В рамках фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») будет организован проект «Ночь танца», сообщил на пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург. По его словам, в проекте примут участие лучшие танцевальные коллективы региона, в том числе «Провинциальные танцы» и «Урал Опера Балет».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Мы получили поддержку на проведение внутреннего ивента и готовимся к этому событию. Надеюсь, уральцев ждет приятный сюрприз»,— отметил господин Горенбург.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова. О других звездах организаторы сообщат позже.

Полина Щуцкая

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