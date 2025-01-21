Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 января

23:29. Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, ехавший по дороге Бессоновка — Орловка в Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

18:57. В Шебекинском округе Белгородской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются села Архангельское, Нехотеевка, частично — села Муром и Новая Таволжанка. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил первый замглавы окружной администрации Андрей Гриднев в своем Telegram-канале.

18:03. Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона в Белгородской области. Бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали пациенту первую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

17:44. Главное военное следственное управление СКР возбудило очередное уголовное дело о теракте в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). В его основу легло обнаружение тел «убитых и замученных мирных жителей» при освобождении села Русское Поречное Суджанского района. «К сожалению, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены»,— рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

17:32. ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты несколько беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в поселке Дубовое загорелись кровля жилого дома и гараж на территории второго домовладения. Оба возгорания ликвидированы. Кроме того, в поселке повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта. В селе Таврово пробита стена частного домовладения. В городе Шебекино системой РЭБ был подавлен беспилотник, вследствие его падения с последующей детонацией повреждены кровля МКД и остекление балкона одной из квартир. В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы двух частных домов.

17:04. Спасатели ликвидировали открытое горение на дважды атакованной БПЛА нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

16:56. Выпускник строительно-политехнического колледжа Воронежского государственного технического университета Олег Репкин погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин в своем Telegram-канале.

16:31. Более 9 тыс. участников специальной военной операции, в том числе более 2,5 тыс. уволенных с военной службы, обратились за помощью к специалистам Координационно-методического центра Воронежской областной клинической больницы №1 за два года его существования. Об этом сообщили в минздраве региона.

16:11. С 13:05 до 14:15 дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

15:38. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

15:33. «Искренне благодарю Народного артиста России Игоря Матвиенко за его отклик и невероятно трогательную инициативу. Он решил отказаться от подарков на свой юбилей и попросить гостей перечислить средства на восстановление объектов культурного наследия Курской области, пострадавших от действий ВСУ»,— написал врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

15:26. ВСУ атаковали три белгородских населенных пункта. По предварительным данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом — пробита кровля, повреждены фасад и остекление. В Шебекинском округе был обстрелян хутор Балки, из-за повреждения линии электропередачи жители временно остаются без света. В Волоконовском районе в селе Борисовка зафиксированы налеты двух FPV-дронов: в результате детонации в одном жилом доме выбиты окна, повреждены крыша, забор и припаркованный автомобиль, а во втором посечена кровля. Информация о последствиях уточняется.

14:20. Житель Кореневского района Курской области, пострадавший в результате вчерашнего обстрела, направлен в Москву для дальнейшего лечения. В 12:30 пациента транспортировала бригада Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф для оказания дальнейшей помощи. Угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

13:48. Отбой ракетной опасности в Курской области — региональный оперштаб.

13:43. В Курской области снова объявлена ракетная опасность, сообщил региональный оперштаб.

13:41. С 11:00 до 11:50 дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

13:22. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 270 военнослужащих, с начала боевых действий — свыше 53 600. Об этом сообщили в Минобороны.

13:12. Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) после обстрела курского поселка Коренево 20 января. В результате атаки пострадал мирный житель. Об этом сообщили в ведомстве.

12:30. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — РСЧС.

11:56. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области — РСЧС.

11:36. ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате попадания боеприпаса загорелась кровля одного из домов — возгорание ликвидировано. Еще в десяти частных домовладениях повреждено остекление, пробиты кровли, посечены фасады и ограждения. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:49. РСЧС: идет обстрел села Вязовое Краснояружского района Белгородской области.

10:46. В Курской области отменена ракетная опасность — региональный оперштаб.

10:40. В Курской области снова объявлена ракетная опасность, сообщил оперштаб региона.

10:20. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

10:16. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в регионе.

10:14. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате пострадали три человека, все в Белгородском районе. Различные повреждения зафиксированы в Белгородском районе и Шебекинском округе.

9:24. Белгородские власти отправили бойцам СВО 1 140-ю партию гуманитарного груза. На этот раз в него вошли компьютеры и серверы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:06. Отбой ракетной опасности в Курской области — региональный оперштаб.

9:03. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

9:01. Правительство РФ решило выделить Белгородской области еще 5 млрд руб. на приобретение нового жилья пострадавшим жителям. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, эти средства помогут 936 семья, чье жилье было полностью разрушено из-за украинских атак, и тем, кто сейчас отселен из закрытых населенных пунктов. На 21 января 2,8 тыс. семей получили такую компенсацию, из них 2,1 тыс. уже заселилась. На конец 2024 года власти выплатили 15,1 млрд руб. на приобретение жилья или перечисление средств на спецсчета утратившим жилье белгородцам.

8:41. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области и один в Курской, сообщили в Минобороны России.

8:37. В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина получил множественные осколочные ранения ног, а его супруга — осколочное ранение руки. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Октябрьскую районную больницу, а для продолжения направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Информация о последствиях атаки уточняется.

8:33. Опасность атаки БПЛА действовала в Белгородской области с 21:06 20 января по 4:55 21 января, в Воронежской — с 21:10 по 4:58.