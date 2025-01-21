Глава Вологодчины ввел для членов правительства лекции о духовном развитии

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ввел для членов регионального правительства лекции о духовном развитии и православных ценностях. Первая такая лекция состоялась в правительстве сегодня, 21 января, ее провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Он рассказал госслужащим о грехе алкоголизма, о покаянии, исповеди и о том, «как достичь Царствия Небесного».

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«Для желающих послушать митрополита не хватило мест — многие сотрудники остались стоять в зале. <...> После лекции слушатели задали вопросы спикеру и получили подробные разъяснения по всем волнующим темам»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Беседы призваны «развить в сотрудниках внимание и чуткость к ближнему» и повысить эффективность работы. В правительстве также отметили, что «поощрение традиционных семейных ценностей» и «популяризация здорового образа жизни» — основополагающие принципы работы команды правительства области.

Полина Мотызлевская