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Глава Вологодчины ввел для членов правительства лекции о духовном развитии

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ввел для членов регионального правительства лекции о духовном развитии и православных ценностях. Первая такая лекция состоялась в правительстве сегодня, 21 января, ее провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Он рассказал госслужащим о грехе алкоголизма, о покаянии, исповеди и о том, «как достичь Царствия Небесного».

Фото: Правительство Вологодской области

Фото: Правительство Вологодской области

«Для желающих послушать митрополита не хватило мест — многие сотрудники остались стоять в зале. <...> После лекции слушатели задали вопросы спикеру и получили подробные разъяснения по всем волнующим темам»,— говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Беседы призваны «развить в сотрудниках внимание и чуткость к ближнему» и повысить эффективность работы. В правительстве также отметили, что «поощрение традиционных семейных ценностей» и «популяризация здорового образа жизни» — основополагающие принципы работы команды правительства области.

Полина Мотызлевская

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