У «Ведомостей» сменится гендиректор

В «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты «Ведомости») с 1 февраля сменится гендиректор. Вместо Михаила Нелюбина пост займет Игнатий Павлов, сообщило издание. Михаил Нелюбин в разговоре с «Ъ» не исключил перехода в другое медиа.

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Михаил Нелюбин был гендиректором «Бизнес Ньюс Медиа» с 2020 года. Ранее господин Нелюбин занимал позицию гендиректора в других СМИ, в числе которых «Europa Plus TV», РЕН ТВ Урал, «Коммерсантъ-Урал». Теперь же он «сконцентрируется на развитии собственных проектов», добавили в «Ведомостях».

Игнатий Павлов за свою карьеру руководил пресс-офисом ВЭБ.РФ и принимал участие в перезапуске издания «Эксперт». Он заявил, что на новой должности планирует заняться «повышением эффективности работы компании и запуском новых продуктов».

В 2022 году «Бизнес Ньюс Медиа» сменила владельца: вместо Ивана Еремина им стал медиаменеджер Олег Леонов. Источники «Ъ» объясняли сделку в том числе желанием господина Еремина уйти от санкционных рисков, которые могут возникнуть из-за связи с крупным российским СМИ. Сам господин Еремин говорил, что решил отказаться от издания «Ведомостей» на фоне «высокорисковой и низкомаржинальной ситуации на рынке СМИ».