Суд приостановил работу еще одной пекарни «Хлебница»

Индустриальный районный суд Перми приостановил работу пекарни «Хлебница», расположенной на ул. Советской Армии,27. Основанием для этого стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные Роспотребнадзором. Об этом сообщается на сайте суда.

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Ранее суды приостановили деятельность пекарен этой сети, расположенных на ул. Мира, 89а, Мира, 106а, Куйбышева, 65, пр. Парковому, 9в, а также заготовочный цех на ул. Емельяна Ярославского, 10.

В начале января 2025 года краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети.

СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Директора и собственника сети отправили под домашний арест.