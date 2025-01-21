Завод «Автотор» запустил производство рамных внедорожников BAIC BJ60

Калининградский завод «Автотор» объявил о старте производства рамного внедорожника BJ60 бренда BAIC. Стоимость автомобиля, как и сроки запуска продаж, в сообщении пресс-службы не приводятся. В декабре прошлого года BAIC заявляла о намерении начать реализацию новой модели на российском рынке в начале 2025 года.

BAIC BJ60 будет оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с с максимальным крутящим моментом 400 Нм. Коробка передач восьмиступенчатая. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида», что позволит обеспечить более плавное начало движения и быстрое ускорение автомобиля.

BAIC — ведущий бренд одноименной группы компаний Beijing Automotive Industry Corp., которая входит в топ-5 крупнейших автопроизводителей Китая. На российский рынок BAIC вышел в 2023 году.

«Автотор» выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года предприятие производило автомобили немецкого BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. Сейчас на «Автоторе» собирают модели китайских брендов, таких как Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour.

Подробнее о ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ» «Автолизинг покатился».