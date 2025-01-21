Массовое ДТП с участием машины полиции произошло в Сочи

Сегодня утром, 21 января, на Курортном проспекте Сочи произошла авария, в которой столкнулись легковой автомобиль Ravon и автобус. Легковушку отбросило в патрульную машину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению с транспортным средством, которое двигалось по главной дороге. В результате удара легковой автомобиль отбросило в патрульную машину ДПС, стоящую на «островке безопасности». Сотрудники дорожной полиции находились вне своего автомобиля. Пострадавших в данном происшествии не зафиксировали.

В 2024 году на курорте зарегистрировали 220 ДТП, в которых 10 человек погибли. 185 участников аварий, среди которых 26 детей, получили травмы различной степени тяжести. За этот период сотрудники Госавтоинспекции Сочи выявили и привлекли к ответственности более 3,9 тыс. нарушителей ПДД.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали водителя «Мерседеса», который стал виновником аварии. Ранее его лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Мария Удовик