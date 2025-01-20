Устроившего ДТП водителя «Мерседеса» задержали в Сочи

В Сочи задержали водителя автомобиля «Мерседес», который стал виновником аварии. Им оказался житель Новосибирска. Ранее его лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При повторной остановке водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В действиях задержанного специалисты усматривают признаки нарушения ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении водителя и его пассажиров составили административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Сейчас все задержанные находятся в камере для временного содержания. Вскоре суд определит меру пресечения.

Также в ходе оперативных действий полицейские изъяли пистолет с резиновыми пулями, принадлежащий одному из пассажиров «Мерседеса». Оружие обнаружили в нескольких метрах от места происшествия на улице Донской. Сейчас специалисты проводят проверку по факту дорожного инцидента.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее на курорте другой водитель «Мерседеса» ездил по городу и стрелял из охолощенного автомата. 39-летний задержанный объяснил, что открыл стрельбу, чтобы произвести впечатление на своих знакомых.

Мария Удовик