Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Устроившего ДТП водителя «Мерседеса» задержали в Сочи

В Сочи задержали водителя автомобиля «Мерседес», который стал виновником аварии. Им оказался житель Новосибирска. Ранее его лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При повторной остановке водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В действиях задержанного специалисты усматривают признаки нарушения ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении водителя и его пассажиров составили административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Сейчас все задержанные находятся в камере для временного содержания. Вскоре суд определит меру пресечения.

Также в ходе оперативных действий полицейские изъяли пистолет с резиновыми пулями, принадлежащий одному из пассажиров «Мерседеса». Оружие обнаружили в нескольких метрах от места происшествия на улице Донской. Сейчас специалисты проводят проверку по факту дорожного инцидента.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее на курорте другой водитель «Мерседеса» ездил по городу и стрелял из охолощенного автомата. 39-летний задержанный объяснил, что открыл стрельбу, чтобы произвести впечатление на своих знакомых.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...