Орбан заявил о второй фазе «оккупации Брюсселя» с приходом Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. Господин Орбан считает, что это знаменует собой новую фазу наступления для «оккупации Брюсселя».

«Я запускаю вторую фазу операции по оккупации Брюсселя... Новый президент в США, патриотическая фракция в Брюсселе, опытные патриоты, которые любят свою родину,— (с их помощью.— "Ъ") масштабное наступление может начаться»,— говорится в видеообращении премьера, опубликованном в соцсети X.

Инаугурация господина Трампа прошла вчера, 20 января. Виктор Орбан не смог на ней присутствовать, но за прошедший год они с Дональдом Трампом провели три встречи, отмечает AFP. Последняя из них состоялась в декабре 2024-го в Мар-а-Лаго, поместье американского президента в штате Флорида. До этого политики обсуждали в том числе урегулирование военного конфликта на Украине. После вступления в должность Дональд Трамп на 90 дней приостановил оказание помощи другим странам.

О планах нового президента США — в материале «Ъ» «Трампическая сила».