Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орбан заявил о второй фазе «оккупации Брюсселя» с приходом Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. Господин Орбан считает, что это знаменует собой новую фазу наступления для «оккупации Брюсселя».

«Я запускаю вторую фазу операции по оккупации Брюсселя... Новый президент в США, патриотическая фракция в Брюсселе, опытные патриоты, которые любят свою родину,— (с их помощью.— "Ъ") масштабное наступление может начаться»,— говорится в видеообращении премьера, опубликованном в соцсети X.

Инаугурация господина Трампа прошла вчера, 20 января. Виктор Орбан не смог на ней присутствовать, но за прошедший год они с Дональдом Трампом провели три встречи, отмечает AFP. Последняя из них состоялась в декабре 2024-го в Мар-а-Лаго, поместье американского президента в штате Флорида. До этого политики обсуждали в том числе урегулирование военного конфликта на Украине. После вступления в должность Дональд Трамп на 90 дней приостановил оказание помощи другим странам.

О планах нового президента США — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Америку делать — про этих людей

Америку делать — про этих людей

Кого Дональд Трамп пригласил в свой второй президентский кабинет

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...