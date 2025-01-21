Посол РФ: взятый в заложники «Хамасом» Труфанов был ранен

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что россиянин Александр Труфанов, удерживаемый в секторе Газа с 7 октября 2023 года боевиками «Хамаса», был ранен при захвате заложников, его состояние «не совсем удовлетворительное». Руководство палестинского движения, по словам посла, заверило российскую сторону, что он будет освобожден «живым и здоровым».

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«Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех-четырех недель, судя по графику, он будет освобожден»,— сказал Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС). «Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится. Есть твердое обещание со стороны руководства ''Хамас'', данное российское стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этого соглашения, достигнутого недавно»,— рассказал посол.

Прежде сообщалось, что Александр Труфанов находится в списке на освобождение в рамках первого этапа сделки между «Хамасом» и Израилем, который продлится 42 дня. Он предполагает освобождение 33 заложников. На сегодня «Хамас» отпустил трех заложниц. О заинтересованности России «в приоритетном освобождении» россиянина замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал в телефонном разговоре с руководством «Хамаса» в январе.

Александру Труфанову, имеющему израильское и российское гражданство, примерно 28 лет. 7 октября 2023 года он был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой в кибуце Нир-Оз. Отца мужчины убили боевики. В ноябре его родственники были освобождены в рамках сделки Израиля и «Хамаса». Cо дня похищения Александр Труфанов трижды появлялся на кадрах, опубликованных палестинским «Исламским джихадом» (последний раз — в ноябре 2024 года).

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и ''Хамас'' воспользовались передышкой».

Лусине Баласян