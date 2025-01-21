Власти Афганистана обменяли двух американских граждан на афганца из США

Правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), обменяло американских граждан на афганца, отбывавшего пожизненный срок в США. Об этом сообщил МИД Афганистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Corbett / AP Фото: Anna Corbett / AP

Уточняется, что мужчина по имени Хан Мохаммад был задержан американцами около двух десятилетий назад в афганской провинции Нангархар. Он отбывал пожизненный срок в штате Калифорния, суть предъявленных ему обвинений не раскрывается.

«Афганистан считает этот обмен хорошим примером решения проблемы путем диалога и благодарен Катару за важную роль в этом процессе. Исламский Эмират позитивно смотрит на действия США, способствующие нормализации и развитию отношений между двумя странами»,— сказано в пресс-релизе.

По данным Al Jazeera, США выдали двоих американских граждан. Один из них — Райан Корбетт, находившийся в плену у боевиков. Он был задержан в августе 2022 года во время деловой поездки.

«Талибан» (признан террористическим и запрещен в РФ) пришел к власти в Афганистане в августе 2021-го. В декабре 2024-го Госдума приняла закон, который вводит механизм исключения организаций из списка террористических. Представители власти России предлагали исключить из перечня террористических и запрещенных в том числе «Талибан».

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