Аэропорты Казани и Ульяновска возобновили работу

Аэропорты Казани и Ульяновска возобновили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения на их работу действовали менее часа, их вводили для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны, сегодня, 21 января, ночью над шестью российскими регионами сбили 55 БПЛА.

Татарстан в предыдущий раз подвергся атаке беспилотников вчера, 20 января. Как сообщало Минобороны, в течение ночи и утром было сбито три БПЛА, никто не пострадал. На фоне атак также ограничивали работу аэропортов Казани и Нижнекамска.

О вчерашней атаке — в материале «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».