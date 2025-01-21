Сквер в Кондратово построят на земле, переданной из федеральной собственности

Теруправление Росимущества в Пермском крае передало в собственность Пермского муниципального округа два земельных участка общей площадью 2 га. Как сообщают в Росимуществе, участки находятся в деревне Кондратово. «На переданной территории планируется разместить парк культуры и отдыха, а также пешеходную зону»,— уточнили в ведомстве.

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В пресс-службе Пермского муниципального округа пояснили «Ъ-Прикамье», что на земле, переданной из федеральной собственности, обустроит сквер девелопер «Ингрупп».

Пермская компания «Ингрупп» возведет сквер на территории площадью 1,2 га, его площадь составит не менее 6,6 тыс. кв. м. Объект будет находиться рядом со строящимся ЖК Loqo на ул. Водопроводной, 4а, через дорогу также возводится еще один комплекс девелопера — ЖК Quatro (ул. Водопроводная, 5). Для обустройства сквера в декабре 2024 года «Ингрупп» заключила с администрацией Пермского округа соглашение о развитии сетей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Участок под сквер находится в собственности муниципалитета. Объект будет предназначен для семейного отдыха и прогулок, в нем появятся прогулочные дорожки, зоны отдыха со скамейками и качелями, детская площадка, беговая дорожка. В «Ингрупп» отмечали, что проект сейчас в разработке.