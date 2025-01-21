Количество частных инвесторов из Прикамья на Московской бирже превысило 775 тыс.

В Пермском крае количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам 2024 года составило 775,7 тыс. (+100 850 за год). Из них в декабре 2024 года на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 84 842 частных инвестора. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами из Пермского края, составило 128,4 тыс. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам 2024 года составило 35,1 млн, ими открыто 64,3 млн счетов.

Группа «Московская биржа» управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.