Аэропорт Казань временно прекратил прием и отправку воздушных судов
Росавиация второе утро подряд вводит ограничения на работу казанского аэропорта, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены и на работу аэропорта Ульяновска.
В сообщении Росавиации отмечается, что меры принимаются для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
20 января ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на Татарстан. Сегодня подобных предупреждений от МЧС не поступало.