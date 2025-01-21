Аэропорт Казань временно прекратил прием и отправку воздушных судов

Росавиация второе утро подряд вводит ограничения на работу казанского аэропорта, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены и на работу аэропорта Ульяновска.

В сообщении Росавиации отмечается, что меры принимаются для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

20 января ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на Татарстан. Сегодня подобных предупреждений от МЧС не поступало.