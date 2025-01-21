«Хамас»: вторая группа заложников будет освобождена 25 января

Палестинское движение «Хамас» заявило, что в рамках сделки о прекращении огня намерено освободить вторую группу израильских заложников в субботу, 25 января, передает агентство Reuters.

Израиль и «Хамас» 17 января подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками. 19 января договор вступил в силу, в тот же день группировка отпустила трех заложниц. Позже Израиль освободил 90 палестинских заключенных. Всего «Хамас» в рамках договора отпустит из плена 33 человека.

По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, в плену у «Хамаса» еще остаются 94 человека. Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила, что россиянин Александр Труфанов находится в списке заложников «Хамаса», которые будут освобождены.

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