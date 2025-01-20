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Коммерсантъ FM
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Российский еврейский конгресс открыл выставку о холокосте

В Московском музее современного искусства открылась мультимедийная выставка «Спасители. Пути спасения», посвященная тем, кто, рискуя жизнью, спасал евреев в годы холокоста. Выставка стала первым мероприятием московской программы «Неделя памяти жертв холокоста».

Среди экспонатов — масштабная инсталляция, покрытая броней из табличек с именами российских праведников, внутри которой находятся интервью-свидетельства спасенных ими евреев. Инсталляция включает видеоинтервью с праведниками. Также представлена инсталляция «Исход» — серия объектов, рассказывающая о грузинских праведниках. «Грузия веками гостеприимно принимала еврейский народ, что стало одной из причин расширения проекта "Спасители" в этот регион»,— пояснил официальный представитель РЕК Михаил Савин.

«Во время "Недели памяти" мы всегда вспоминаем и тех, кто противостоял нацизму. Это солдаты-освободители, участники восстаний в лагерях и гетто и, конечно, праведники. Кто-то из праведников спас тысячи, кто-то — одного. Как сказано в Талмуде, "тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир"»,— сказал исполняющий обязанности президента РЕК Михаил Бройтман.

Ежегодная «Неделя памяти жертв» — это комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста (27 января). В этом году «Неделя памяти» включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Павел Коробов

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