АНО им надо

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Клепиков занялся туристическими проектами. Он выступил учредителем и возглавил АНО «Центр развития туристического потенциала», партнером по которому стал юрист компании, дружественной к экс-политику и однокурснику господина Клепикова Никите Белых. По словам господина Клепикова, центр займется созданием и реализацией стратегий в региональном туризме, в частности и на территории Перми. По данным источника, АНО может стать площадкой для переговоров между представителями бизнеса и властями. Эксперты полагают, что новой организации стоит заняться проведением туристических бизнес-мероприятий и развитием действующих проектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков и пермский юрист Александр Иванов зарегистрировали АНО «Центр развития туристического потенциала». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», внесенные 17 января, генеральным директором выступает господин Клепиков. Юридический адрес АНО, ведущей деятельность по предоставлению туристических информационных услуг, находится в Москве. Также учреждение занимается организацией выставок, отдыха и развлечений, производством кинофильмов, исследует конъюнктуру рынка.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Антон Клепиков, некоммерческая организация займется разработкой и реализацией региональных стратегий развития туризма, программ, нормативной базы и моделей данных в туризме. По его словам, вероятно, проекты туристического направления будут реализовываться и на территории Перми. Господин Клепиков отметил, что АНО будет проводить деловые мероприятия в сфере туризма и осуществлять федеральную и региональную аналитику в соответствующей тематике. Офис организации находится в Институте экономической политики имени Гайдара.

По информации источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, центр может стать своеобразной площадкой для переговоров между частным бизнесом и региональными властями для создания новых туристических проектов по всей стране. При этом в будущем, при условии успешной реализации запланированных программ, в регионах могут создаваться дополнительные организации, которые будут контролировать исполнение туристических проектов.

Антон Клепиков работал заместителем председателя правительства Пермского края. Чиновник курировал вопросы спорта, туризма, образования и науки, культуры и молодежной политики. После ухода с поста вице-премьера руководил проектным офисом по подготовке к 300-летию Перми и футбольным клубом «Звез­да». Ранее являлся председателем совета директоров «Пермской ярмарки». Кроме этого, с весны 2023-го по лето 2024-го работал заместителем гендиректора столичного фонда «Центр стратегических разработок».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», Александр Иванов ранее числился ликвидатором и руководителем ряда компаний. Часть из них была близка к компании «Бизнес-Контакт», считающейся дружественной бывшему губернатору Кировской области и депутату заксобрания Пермского края Никите Белых. По данным «Ъ-Прикамье», гос­подин Клепиков приходится экс-политику однокурс­ником по юридическому факультету Пермского государственного университета (ныне ПГНИУ).

Отметим, что в Пермском крае с 2019 года действует ГБУ ПК «Центр развития туризма», которое было создано на базе «Туристского информационного центра». Функционал учреждения включает информирование о существующих туристических маршрутах, разработку новых программ и взаимодействие с краевыми тур­операторами. Кроме того, в составе центра работают проектный офис для реализации мероприятий в сфере молодежной политики. На данный момент Центр развития туризма возглавляет Марта Анисимова.

Руководитель турклуба «Затерянный мир» Евгений Кокшаров считает, что для более плодотворного развития внутреннего туризма представители бизнеса и власти должны вести переговоры напрямую. «Как правило, все требования туроператоров заключаются в финансовой поддержке на льготных условиях для реализации своих проектов. Для того чтобы обсудить этот вопрос, третий участник переговоров в лице АНО не нужен»,— полагает он. По его мнению, Прикамье нуждается не столько в создании новых проектов и маршрутов, сколько в комплексном развитии того, что уже существует в регионе. В частности, по словам руководителя турклуба, особое внимание стоит обратить на территории Северного Урала, а именно гору Ослянку, которая при условии должного финансирования «могла бы стать горнолыжным центром уровня Красной Поляны».

По словам сооснователя глэмпинга «Хютте» Алексея Санникова, некоммерческие организации могут способствовать появлению дополнительных мероприятий, на которых будущие и действующие предприниматели смогут получить комплексную консультацию по развитию туристических проектов. «Проблем во взаимодействии с властями у нас не возникает — оперативно получаем консультации и ответы на вопросы. Думаю, подобным объединениям стоит заняться доработкой необходимой инфраструктуры популярных природных достопримечательностей, а также проектами по развитию круизного и автомобильного туризма»,— подчеркнул эксперт.

Анастасия Леонтьева