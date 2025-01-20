Мэрия Екатеринбурга готовится заключить семь концессионных соглашений

Администрация Екатеринбурга подготовила постановление по строительству и реконструкции объектов, работы для которых будут произведены в рамках концессионных соглашений, передает близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, строительство по концессиям будет организовано для трамвайной линии в Академическом районе, стадиона технических видов спорта в районе Патрушихинского пруда и двух физкультурно-оздоровительных комплексов — с ледовой ареной и бассейном на улицах Тенистой — Суходольской и с бассейном на территории парка «Чкаловский» по ул. Дагестанская, 1а.

Реконструкция по заключенным концессионным соглашениям назначена по следующим объектам: здание детского сада на ул. Новаторов, 15, и здание бассейна на ул. Крауля, 89/2. Кроме того, по концессии планируется реконструкция и строительство городских объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Ранее министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев не исключил возможность строительства дополнительных полос на «Северном полукольце» ЕКАД в рамках концессионного соглашения — в этом случае проезд по ним будет платным. Также разрабатывается проект о передаче «Водоканала» Екатеринбурга в концессию, решение примут в 2025 году.

Ирина Пичурина